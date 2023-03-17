Спорт 17 марта 2023, 00:38 Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян Германия отказалась проводить этап Кубка мира по женской рапире из-за допуска россиянок РИА «Новости»

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Федерация фехтования Германии (DFB) объявила об отказе от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин из-за допуска на соревнования спортсменов из России и Белоруссии. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте организации.

Президент DFB Клаудия Бокель заявила, что решение конгресса Международной федерации фехтования FIE снова разрешить участие России и Белоруссии вызвало бурные дискуссии не только внутри страны, но и за ее границами.

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Она отметила, что этап Кубка мира стал бы одним из первых, где это решение пришлось бы реализовывать. Сейчас для президиума DFB немыслимо принять такое решение, добавила Бокель.

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«Теперь мы хотим дать четкий сигнал о том, что нам бы хотелось другого результата и что мы все еще видим большое количество открытых вопросов по реализации решения FIE, которое делает проведение турнира невозможным», — заявила президент DFB.

Этап Кубка мира должен был состояться в мае в Таубербишофсхайме.

Ранее FIE вернула спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям под своей эгидой. Решение приняли на внеочередном конгрессе организации в режиме онлайн вечером 10 марта, сообщил портал Inside the Games. Как указывалось, официально спортсмены смогут участвовать в соревнованиях уже во второй половине апреля 2023 года.