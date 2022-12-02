Спорт 02 декабря 2022, 01:00 Германия обыграла Коста-Рику, но вылетела с ЧМ-2022 в Катаре Сборная Германии обыграла команду Коста-Рики, но вылетела с чемпионата мира по футболу Публичное достояние

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Национальная команда Германии победила сборную Коста-Рики в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Катаре. Однако победителям не хватило очков для выхода в плей-офф.

Встреча группы E, состоявшаяся на стадионе «Эль-Байт», завершилась со счетом 4:2 в пользу немцев. Авторами голов в составе победителей стали Серж Гнабри, Кай Хаверц (дубль), Никлас Фюллбкруг. Ворота сборной Германии поразили Ельцин Техеда и Хуан Варгас. Матч обслуживала женская бригада арбитров.

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Немцы набрали в трех матчах четыре очка, заняв третье место в турнирной таблице. Этого не хватило, чтобы выйти в плей-офф, сборной Германии пришлось покинуть чемпионат. Борьбу за победу продолжает Испания и Япония. Команда Коста-Рики покидает мундиаль вслед за соперниками.

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Ранее Мексика обыграла Саудовскую Аравию, но команде не хватило очков, чтобы пойти дальше. Участие в турнире продолжит Аргентина, которая оказалась сильнее сборной Польши. Несмотря на проигрыш, поляки вышли в 1/8 финала ЧМ-2022.