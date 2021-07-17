Германия не доиграла футбольный матч с Гондурасом из-за расистских оскорблений

Олимпийская сборная Германии по футболу не доиграла товарищеский матч против Гондураса. За пять минут до конца встречи немцы покинули поле из-за расистских оскорблений. Об этом сообщили на странице команды в Twitter.

Футболисты сборной Германии отказались доигрывать матч до конца после того, как был оскорблен темнокожий защитник Джордан Торунариги. Когда немецкие игроки покинули поле, был счет 1:1.

Главный тренер олимпийской сборной Германии Штефан Кунц заявил, что команда не может продолжать игру, если один из игроков подвергается расистским оскорблениям.

Товарищеский матч Германия — Гондурас прошел в Японии в рамках подготовки к Олимпиаде в Токио.

Немецкие футболисты проведут свой первый матч на Играх с командой Бразилии. Игра состоится 22 июля. Олимпийская сборная Гондураса в тот же день сыграет с командой Румынии.

Ранее расисты затравили игроков сборной Англии по футболу, которые проиграли в финале Евро-2020, уступив итальянцам в серии пенальти, когда бить по воротам доверили темнокожим англичанам. Нападающий Букайо Сака, который был среди них, ранее признался, что разочарован своим ударом.