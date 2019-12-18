Георгий Джикия готов участвовать в ЧМ-2022 без флага

9 декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от участия в международных турнирах сроком на четыре года. Речь идет в том числе об Олимпийских играх и чемпионатах мира. В тот же день глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор заявил, что если российская сборная отберется на ЧМ-2022 в Катаре, то будет выступать без национальных атрибутов — флага и гимна.

Джикия заявил порталу, что для любого спортсмена это было бы сильным ударом, «но если реалии будут таковы, то это надо будет принять».

«Да, не будет флага, гимна, но мы настроены ехать и бороться за медали! Поэтому посмотрим, как будет, может что-то изменится в лучшую сторону», — добавил футболист.

Георгий Джикия родился в Москве, в семье выходцев из Абхазии. Воспитанник столичного «Локомотива», с 2017 года выступает за «Спартак».