  • Генсек Федерации бокса России: мы не за медаль едем, мы едем представить страну

    26 ноября 2019, 15:43

    Ирина Нагайникова

    Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выразил надежду, что российским спортсменам не придется выступать под нейтральным флагом. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Решение WADA может лишить Россию шести международных турниров.

    Умар Кремлев рассказал, что российские боксеры могут отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио в 2020 году под нейтральным флагом.

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    «Мы будем делать максимум, чтоб поехать со своими флагами <…> Мы не за медаль едем, мы едем представить страну, забрать самую высшую пробу, привезти в страну ее. Гордиться, что представители России выиграли. Тут главная задача — забраться на пьедестал, чтоб гимн России звучал, для спортсмена это важно, а не медалька, опиленная золотом», — объяснил Кремлев.

    Он выразил надежду, что международное решение все же будет в пользу России.

    «Поймали на допинге спортсмена или нет. Если поймали, надо исключать. А причем тут страна?» — высказался Кремлев.

    Напомним, итоговое решение исполкома WADA по российскому вопросу примут на заседании в Париже 9 декабря. РУСАДА будет иметь право оспорить санкции.