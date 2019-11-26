Генсек Федерации бокса России: мы не за медаль едем, мы едем представить страну

Решение WADA может лишить Россию шести международных турниров.

Умар Кремлев рассказал, что российские боксеры могут отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио в 2020 году под нейтральным флагом.

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«Мы будем делать максимум, чтоб поехать со своими флагами <…> Мы не за медаль едем, мы едем представить страну, забрать самую высшую пробу, привезти в страну ее. Гордиться, что представители России выиграли. Тут главная задача — забраться на пьедестал, чтоб гимн России звучал, для спортсмена это важно, а не медалька, опиленная золотом», — объяснил Кремлев.

Он выразил надежду, что международное решение все же будет в пользу России.

«Поймали на допинге спортсмена или нет. Если поймали, надо исключать. А причем тут страна?» — высказался Кремлев.

Напомним, итоговое решение исполкома WADA по российскому вопросу примут на заседании в Париже 9 декабря. РУСАДА будет иметь право оспорить санкции.