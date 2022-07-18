Гендиректор «Зенита» рассказал, останется ли Мостовой в клубе

Сообщения о том, что Андрей Мостовой покинет «Зенит», являются слухами. Такой информацией поделился генеральный директор команды Александр Медведев. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Sport24.

«Андрей Мостовой уйдет в аренду в „Сочи“? Это фейк. Он игрок „Зенита“. Тут не о чем говорить», — отметил он.

Ранее в Сети появилась информация о том, что спортсмен может перейти в «Сочи». Якобы сам Мостовой не оценил трансфер Зелимхана Бакаева из-за того, что футболист может составить ему конкуренцию.