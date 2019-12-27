Гендиректор «Зенита» прокомментировал отставку Егорова

Медведева не удивила отставка Егорова, так как этот вопрос обсуждался и в РФС, и на совещании клубов.

«В связи с разделением функций судейства и контроля за судейством персональные перемены предстояли. И вот объявлено об его отставке», — напомнил гендиректор питерского клуба.

По его словам, проект судебной реформы направлен на то, чтобы на протяжении короткого периода улучшить качество судейства. Он заметил, что только в конце следующего года будет правильно давать оценку сегодняшнему событию.