Гендиректор «Зенита» прокомментировал отставку Егорова
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев обсудил с «Петербургским дневником» сообщение о том, что Александр Егоров покинул пост главы Департамента судейства и инспектирования РФС.
Медведева не удивила отставка Егорова, так как этот вопрос обсуждался и в РФС, и на совещании клубов.
«В связи с разделением функций судейства и контроля за судейством персональные перемены предстояли. И вот объявлено об его отставке», — напомнил гендиректор питерского клуба.
По его словам, проект судебной реформы направлен на то, чтобы на протяжении короткого периода улучшить качество судейства. Он заметил, что только в конце следующего года будет правильно давать оценку сегодняшнему событию.