Гендиректор ЦСКА прокомментировал слухи о переходе Влашича в «Зенит»

По словам гендиректора ЦСКА, данная информация является фейковой, а сам 22-летний футболит может перейти лишь в сильный европейский клуб.

«Мы спокойно относимся к этим слухам. Понимаем, что рано или поздно Влашич уйдет, но мы не хотели бы, чтобы это случилось в ближайшее время. Все будет зависеть от ситуации. Сейчас эти разговоры преждевременны. „Зенит“? Влашич мечтает перейти в клуб, который регулярно играет в Лиге чемпионов и, как ему кажется, будет более подходящим для карьерного роста», — приводит слова Бабаева «Газета.ru».