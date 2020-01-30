Гендиректор «Спартака»: Тедеско был лично заинтересован в трансфере Соболева

Бомбардир самарских «Крылышек» Александр Соболев перешел в «Спартак» на правах аренды до конца следующего года. По окончании договора аренды у москвичей будет возможность выкупить игрока.

«В лице Александра мы получили талантливого и молодого нападающего, который может стать основным игроком в составе национальной сборной», — заметил Цорн.

22-летний футболист уже приехал на сборы москвичей, которые проходят в Катаре и прошел медицинское обследование. Первая тренировка состоится завтра.

В текущем сезоне нападающий отыграл за «Крылья Советов» 18 матчей. В его активе 10 мячей.