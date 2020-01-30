    30 января 2020, 17:47

    Гендиректор «Спартака»: Тедеско был лично заинтересован в трансфере Соболева

    Артур Блянихов

    Гендиректор столичного «Спартака» Томас Цорн рассказал, что в трансфере форварда Александра Соболева был лично заинтересован наставник «красно-белых» Доменико Тедеско. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Бомбардир самарских «Крылышек» Александр Соболев перешел в «Спартак» на правах аренды до конца следующего года. По окончании договора аренды у москвичей будет возможность выкупить игрока.

    «В лице Александра мы получили талантливого и молодого нападающего, который может стать основным игроком в составе национальной сборной», — заметил Цорн.

    22-летний футболист уже приехал на сборы москвичей, которые проходят в Катаре и прошел медицинское обследование. Первая тренировка состоится завтра.

    В текущем сезоне нападающий отыграл за «Крылья Советов» 18 матчей. В его активе 10 мячей.