Гендиректор «Спартака» рассказал о бюджете клуба на будущий сезон
Новый гендиректор столичного «Спартака» Шамиль Газизов обозначил, что в новом сезоне бюджет клуба не претерпит существенных изменений. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.
«Будем жить хорошо, будем достигать новых высот, которых команда достигала еще совсем недавно», — поделился Газизов.
Ранее он перечислил главные цели на посту гендиректора «красно-белых». По его словам, это титулы в России, успешная бизнес-стратегия и постоянное участие в европейских кубках.