Гендиректор «Спартака» рассказал о бюджете клуба на будущий сезон

«Будем жить хорошо, будем достигать новых высот, которых команда достигала еще совсем недавно», — поделился Газизов.

Ранее он перечислил главные цели на посту гендиректора «красно-белых». По его словам, это титулы в России, успешная бизнес-стратегия и постоянное участие в европейских кубках.