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    20 ноября 2020, 14:48

    Гендиректор «Спартака» назвал рыночную цена Александра Кокорина

    Полина Петрова

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в рамках программы YouTube-канала журналиста «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна назвал рыночную цену футболиста Александра Кокорина.
    Гендиректор «Спартака» назвал рыночную цена Александра Кокорина

    По его словам, сумма превышает восемь миллионов евро. При этом клуб заплатил за спортсмена меньшую сумму, информирует сайт «Русская планета».

    «От 8 миллионов евро до 10 миллионов евро. Мы взяли его, естественно, на порядок дешевле», — отметил Газизов.

    Он пояснил, что Кокорину за переход в «Спартак» предоставили подъемную выплату. Гендиректор не уточнил, о какой именно сумме идет речь. Мужчина рассказал, что лично вел переговоры с нападающим. На второй встрече уже был подписан контракт.

    Издание Transfermark сообщало, что рыночная стоимость Корорина оценивается в шесть миллионов евро. Он перешел в «Спартак» на правах свободного агента в начале августа этого года. Соглашение заключено на три сезона с возможностью продления еще на один год.

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