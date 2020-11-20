Гендиректор «Спартака» назвал рыночную цена Александра Кокорина

По его словам, сумма превышает восемь миллионов евро. При этом клуб заплатил за спортсмена меньшую сумму, информирует сайт «Русская планета».

«От 8 миллионов евро до 10 миллионов евро. Мы взяли его, естественно, на порядок дешевле», — отметил Газизов.

Он пояснил, что Кокорину за переход в «Спартак» предоставили подъемную выплату. Гендиректор не уточнил, о какой именно сумме идет речь. Мужчина рассказал, что лично вел переговоры с нападающим. На второй встрече уже был подписан контракт.

Издание Transfermark сообщало, что рыночная стоимость Корорина оценивается в шесть миллионов евро. Он перешел в «Спартак» на правах свободного агента в начале августа этого года. Соглашение заключено на три сезона с возможностью продления еще на один год.

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