Спорт 11 декабря 2023, 17:15 Гендиректор «Спартака» Малышев оценил выступление команды в первой части сезона на три с минусом

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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев подвел итоги первой части сезона-2023/2024 в Российской Премьер-Лиге для команды. Выступление клуба он оценил на три с минусом, сообщил сайт «РБ Спорт».

«Моя оценка? Конечно, мы не удовлетворены. Тройка с минусом», — подытожил Малышев.

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Отмечается, что «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, имея на счету 30 очков. Команда Гильермо Абаскаля одержала девять побед и потерпела шесть поражений, сообщил RT.