Гендиректор «Сочи» Рубашко высказался об идее расширения Российской премьер-лиги

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался об идее расширения Российской премьер-лиги (РПЛ). Ранее стало известно, что в ее состав хотят добавить еще две команды. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на «Чемпионат».

Эксперт заявил, что на данный момент не стоит вводить новые правила и чемпионат стоит доиграть в прежнем режиме. Однако в дальнейшем можно было бы искать новые форматы для чемпионата.

«Да, поскольку не будет еврокубков, нам нужно больше матчей. Нужно обсуждать форматы. Мы изначально заявляли, что спортивный принцип должен быть на месте. Вылет должен сохраниться», — пояснил он.