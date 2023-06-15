Спорт 15 июня 2023, 22:04 Гендиректор сменился в ФК «Уфа»

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Должность генерального директора «Уфы» получил экс-арбитр FIFA Александр Егоров. Об этом сообщил RT со ссылкой на Telegram-канал клуба.

«Сегодня правление футбольного клуба „Уфа“ приняло решение о назначении Егорова Александра Анатольевича генеральным директором клуба», — говорится в сообщении команды.

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Башкирский клуб вылетел во Вторую лигу, заняв 16-е место. В прошлом сезоне он лишился своего места в высшем дивизионе.