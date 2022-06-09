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    09 июня 2022, 11:54

    Гендиректор «Локомотива» Цорн рассказал о желании легионеров остаться в клубе

    Арина Бобкова

    Иностранные футболисты, выступающие в составе московского «Локомотива», хотели бы продолжить свою карьеру в клубе. Такой информацией поделился генеральный директор клуба Томас Цорн. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на Sport24.

    Международная федерация футбола (ФИФА) планирует позволить иностранным спортсменам разрывать контракты с российскими клубами без компенсации ущерба. Однако Борн заявил, что «Локомотиву» это не грозит.

    «Все легионеры, которые пришли, хотят остаться в клубе на будущий сезон, потому что видят, какую работу мы делаем», — заявил он.