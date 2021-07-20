Гендиректор «Крыльев советов» рассказал о перспективах клуба

Самарский ФК «Крылья советов» готовится к чемпионату России по футболу в РПЛ после триумфальной победы в ФНЛ. Генеральный директор клуба Вадим Андреев рассказал РИА ФАН о планах команды и прокомментировал слухи о продаже клуба Китаю.

В скором времени состав клуба может измениться — ведутся переговоры по поводу спартаковца Максима Глушенкова, также планируется контракт с 16-летним Сергеем Пиняевым.

«Понятно, что в этом возрасте для нашей команды Сергей будет приобретением на перспективу. Например, на замену Антону Зиньковскому. Они играют на схожих позициях и в схожем стиле. Я думаю, эта ситуация разрешится в самое ближайшее время», — пояснил Андреев.

В планах клуба — сотрудничество с Китаем. Андреев рассказал о планах провести там предсезонный сбор, но о продаже клуба китайцам речи не идет.

«Мы говорим только об инвестициях и совместных проектах. Но здесь еще многое зависит от развития ситуации с COVID-19. Пока, к сожалению, она такова, что планы эти — весьма отдаленные», — рассказал он.