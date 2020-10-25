Гендиректор ФК «Краснодар» обвинил судей матча со «Спартаком» в предвзятости

Генеральный директор футбольного клуба «Краснодар» обвинил судей в предвзятости и заявил, что «Спартаку» победу принесли не игроки, а арбитры. Вчера красно-белые в матче 12-го тура РПЛ обыграли «Краснодар» со счетом 3:1.

Заявление Владимира Хашига опубликовал сайт футбольного клуба «Краснодар».

«„Красиво“ сделали ребята Безбородов и Левников. Хочется заметить „Спартаку“, что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу „Спартака“ в прошедшем матче», — заявил он.

Он посчитал, что в моменте гола «Спартака» было нарушение правил и взятие ворот не стоило засчитывать, в том время как отмененный гол «Краснодара» необходимо было засчитать по диаметрально противоположным причинам. По его словам, обращаться к «непотопляемому» Владиславу Безбородову бесполезно, поэтому он заявил, что вся надежда на Кирилла Левникова.

По мнению гендиректора, после аналогичной ситуации в матче «Спартака» с «Сочи» в СМИ был поднят шум, а после двух ошибок вчерашней игры такого ажиотажа почему-то не было.