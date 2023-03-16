16 марта 2023, 18:38
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: арбитр Кукуляк должен пройти детектор лжи после матча с «Зенитом»
Гендиректор «Динамо» Пивоваров призвал призвал проверить Кукуляка на полиграфе
Арбитра четвертьфинального матча Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Динамо» Евгения Кукуляка необходимо проверить на полиграфе. Таким мнением поделился генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров. Об этом сообщил «Чемпионат».
По словам специалиста, неназначенный пенальти спровоцировал много вопросов у игроков и болельщиков. После случившегося судью стоит проверить на детекторе лжи, чтобы убедиться в честности его намерений, написал «ПолитЭксперт».
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«Неназначенный пенальти — это момент, который требует вмешательства судейского комитета, возможно, проверки судьи на детекторе лжи. Мне кажется, что тут все очевидно», — подчеркнул Пивоваров.
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