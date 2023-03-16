Спорт 16 марта 2023, 18:38 Гендиректор «Динамо» Пивоваров: арбитр Кукуляк должен пройти детектор лжи после матча с «Зенитом» Гендиректор «Динамо» Пивоваров призвал призвал проверить Кукуляка на полиграфе

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Арбитра четвертьфинального матча Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Динамо» Евгения Кукуляка необходимо проверить на полиграфе. Таким мнением поделился генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров. Об этом сообщил «Чемпионат».

По словам специалиста, неназначенный пенальти спровоцировал много вопросов у игроков и болельщиков. После случившегося судью стоит проверить на детекторе лжи, чтобы убедиться в честности его намерений, написал «ПолитЭксперт».

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«Неназначенный пенальти — это момент, который требует вмешательства судейского комитета, возможно, проверки судьи на детекторе лжи. Мне кажется, что тут все очевидно», — подчеркнул Пивоваров.

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