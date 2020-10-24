«Гейджи может быть фаворитом». Боец ММА предсказал исход боя Нурмагомедова

Российский боец Хабиб Нурмагомедов сразится с американцем Джастином Гейджи в титульном бою. Поединок может завершиться двумя решениями — прямо противоположными. Свою точку зрения в разговоре с «360» озвучил боец MMA Артем Тарасов.

Первый вариант окончания боя — победа Хабиба по очкам по истечении пяти раундов. Второй — победа нокаутом Гейджи. «То есть все раунды не пройдутся», — отметил Тарасов.

Гейджи — очень опасный соперник, очень опасный борец. Хабиб может просто не навязать ему свое ведение боя, а в стойке Гейджи намного опаснее Артем Тарасов боец MMA.

«Если сегодня бой пройдет в стойке, то, конечно, Гейджи будет фаворитом и может выиграть этот бой», — добавил боец ММА.

Тем не менее он ставит на бой 55% в сторону Хабиба, 45% — в сторону Гейджи.

Кроме того, собеседник «360» предложил рассмотреть психологию спортсменов. Гейджи есть что доказывать, Хабибу тоже, но у американца мотивация больше.

«Над Хабибом сейчас большая ответственность перед всеми нами», — отметил Тарасов.

Хабиб встретится с Гейджи 24 октября. Титульный бой пройдет в Абу-Даби. Макгрегор уже сделал прогноз на эту встречу: победа за Нурмагомедовым.

Россиянин провел последнюю тренировку перед титульным боем и записал последние часы перед поединком на видео.