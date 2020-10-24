«Гейджи может быть фаворитом». Боец ММА предсказал исход боя Нурмагомедова
Первый вариант окончания боя — победа Хабиба по очкам по истечении пяти раундов. Второй — победа нокаутом Гейджи. «То есть все раунды не пройдутся», — отметил Тарасов.
Гейджи — очень опасный соперник, очень опасный борец. Хабиб может просто не навязать ему свое ведение боя, а в стойке Гейджи намного опаснееАртем Тарасовбоец MMA.
«Если сегодня бой пройдет в стойке, то, конечно, Гейджи будет фаворитом и может выиграть этот бой», — добавил боец ММА.
Тем не менее он ставит на бой 55% в сторону Хабиба, 45% — в сторону Гейджи.
Кроме того, собеседник «360» предложил рассмотреть психологию спортсменов. Гейджи есть что доказывать, Хабибу тоже, но у американца мотивация больше.
«Над Хабибом сейчас большая ответственность перед всеми нами», — отметил Тарасов.
Хабиб встретится с Гейджи 24 октября. Титульный бой пройдет в Абу-Даби. Макгрегор уже сделал прогноз на эту встречу: победа за Нурмагомедовым.
Россиянин провел последнюю тренировку перед титульным боем и записал последние часы перед поединком на видео.