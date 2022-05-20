Экс-капитан московского «Спартака» Денис Глушаков заявил, что ему надоело смотреть на гегемонию «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом написало РИА «Новости».

«„Зенит“ сейчас самая сильная команда в стране, это ни для кого не секрет. Самое интересное, что у них из легионеров никто не уехал. Гегемония „Зенита“ надоела», — процитировало ИА Nation News слова 35-летнего полузащитника «Химок».

Денис Глушаков является чемпионом России, на счету которого 57 матчей за национальную сборную.