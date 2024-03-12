Спорт 12 марта 2024, 15:42 «Где жить-то теперь». Губерниева выставили из домика на стадионе в «Малиновке» Губерниеву не дали жить в домике на стадионе в «Малиновке» на ЧР по лыжам РИА «Новости»

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Сотрудники Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) запретили Дмитрию Губерниеву жить в домике на стадионе в «Малиновке» во время чемпионата России. На происходящее комментатор пожаловался в своем Telegram-канале.

«Добрые люди из ФЛГР запретили мне на ЧР по лыжам жить в домике на стадионе в „Малиновке“, нарушили договоренности и выселили на улицу», — возмутился комментатор.

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По мнению Губерниева, эта ситуация показала, что «опять на ворах шапки сгорели». Следом он с иронией поинтересовался, как следует поступать дальше.

«Люди добрые, где же жить-то теперь», — пошутил спортивный журналист.

Специалист добавил, что с радостью приедет на лыжный ЧР, разобьет палатку в стартовом городке и будет там жить, «радуя всех этих замечательных людей из ФЛРГ».

«Люблю вас всех бесконечно…. Будем низводить, курощать и дурака валять…» — заключил он.

Ранее на женском масс-старте классическим стилем в рамках зимней Спартакиады учащихся в Сочи произошел массовый завал. Травмы в результате получили многие спортсменки.

Случилось это во время спуска на скоростном участке трассы в селе Эстосадок. Дистанцию в итоге не смогли завершить 14 участниц.

Позже Губерниев в комментариях Telegram-канала группы Сорина (Егор Сорин — тренер сборной России по лыжным гонкам) заявил, что тот защищает людей, которые несут ответственность за случившееся на Спартакиаде. Сорин в ответ назвал комментатора мерзавцем, отметил «Р-Спорт».