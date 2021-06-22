«Где здесь ближайшая Дзюбочная»: Бузова оценила матч сборной России с Данией

Певица и телеведущая Ольга Бузова внимательно следила за матчем сборной России против Дании и комментировала происходящее на поле в Stories. Кроме эмоций, она делилась с подписчиками своими идеями.

После завершения первого тайма, когда российские спортсмены проигрывали со счетом 0:1, певица заявила, что опускать руки не стоит. Также она поделилась мыслью о том, как именно нужно набирать игроков в команду.

«Странно, что в составе сборной России больше защитников, чем нападающих, нам же так нужна эта победа», — написала Бузова.

После финального свистка певица поинтересовалась у подписчиков: «Где здесь ближайшая Дзюбочная?»

Встреча сборных России и Дании в Копенгагене закончилась победой хозяев поля со счетом 1:4. В результате подопечные Станислава Черчесова опустились на последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф. На счету российских спортсменов только одна победа над сборной Финляндии. В стартовом матче команда уступила футболистам из Бельгии с сухим счетом 0:3.