«Где-то на чертовой Земле»: глава UFC найдет место для боя Нурмагомедова с Фергюсоном

Дэйна Уайт успокоил всех любителей смешанных единоборств. Он заявил, что бой Хабиба с Фергюсоном состоится в назначенный день, но место проведения открывать не стал и отшутился, что спортсмены сойдутся «где-то на чертовой Земле».

«Но знайте: бой пройдет 18 апреля где-то на чертовой Земле. А когда вам нужно будет знать об этом, я скажу», — приводит портал MMA Junkie слова главы UFC Дэйны Уайта.

Собеседник подчеркнул, что его уже окончательно достали журналисты, которые постоянно спрашивают о месте проведения боя. Уайт подчеркнул, что делает все возможное, чтобы защитить своих бойцов и их близких от опасности.

Ранее тренер и отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — в беседе с «360» заявил, что его сын сейчас продолжает подготовку к бою с американцем Тони Фергюсоном даже на фоне слухов, что бой могут отменить. Тренируется российский спортсмен сейчас в Дагестане.

Нурмагомедов-старший предположил, что поединок может состояться в России. К этому нужно быть готовыми. Фергюсон обвинил Хабиба в том, что тот воспользовался пандемией и «прячется от него в России». Изначально этот бой должен был состояться в 18 апреля в Нью-Йорке, однако из-за коронавируса в этом американском городе его точно не будет.