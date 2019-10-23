Футбольное поле и беговые дорожки. Где построят стадион в Рошале

В городском округе Рошаль откроют новый спортивный стадион. Место для строительства уже выбрали, сообщил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Стадион будет находиться на улице Карла Либкнехта в самом Рошале. Его построят на участке размером четыре гектара. Открытие стадиона запланировано на 2021 год.

Источник фото: пресс-служба Министерства имущественных отношений МО

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По проекту в спорткомплексе будут футбольное поле, беговые дорожки и универсальные спортивные площадки. Сам стадион сможет вмещать 2,5 тысячи зрителей.

В августе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Рошаль и дал поручение найти участок для строительства стадиона. Возведут комплекс по программе региона «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Рошаль — самый дальний городской округ Московской области. За последние годы муниципалитет сильно изменился. Например, благоустроили некогда заброшенный городской парк и пешеходные дорожки.