Футбольное поле и беговые дорожки. Где построят стадион в Рошале
Стадион будет находиться на улице Карла Либкнехта в самом Рошале. Его построят на участке размером четыре гектара. Открытие стадиона запланировано на 2021 год.
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По проекту в спорткомплексе будут футбольное поле, беговые дорожки и универсальные спортивные площадки. Сам стадион сможет вмещать 2,5 тысячи зрителей.
В августе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Рошаль и дал поручение найти участок для строительства стадиона. Возведут комплекс по программе региона «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
Рошаль — самый дальний городской округ Московской области. За последние годы муниципалитет сильно изменился. Например, благоустроили некогда заброшенный городской парк и пешеходные дорожки.