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    27 августа 2020, 20:49

    «Где поддержка?» Игнашевич ответил фанатам «Торпедо» на призывы уйти

    Нина Петлинова

    Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич вышел к фанатам и поговорил с ними на повышенных тонах. Так он ответил на призывы болельщиков уйти в отставку после поражения в матче Кубка России против ярославского «Шинника».
    «Где поддержка?» Игнашевич ответил фанатам «Торпедо» на призывы уйти

    Видео появилось в социальной сети Twitter. На нем слышно, как фанаты громко скандируют «Игнашевич, уходи». В ответ на эти кричалки 41-летний тренер «Торпедо» перелез через ограждение и подошел к фанатской трибуне. Он начал общаться с ними на повышенных тонах, спрашивая, где их поддержка, которая так нужна команде.

    «Вы всю игру кричите мне — поддержка нужна. Они (показал на футболистов команды — прим. ред.) не играют? Они не бьются? Они не борются?»

    Болельщики ответили, что поддерживают спортсменов, но не видят результата.

    «Где голы?» — закричали они в ответ на слова Игнашевича.

    Тогда тренер подчеркнул, что к самой игре вопросы могут быть, однако команда продолжает бороться, даже оставшись в меньшинстве — спортсмены играли всемером против полного состава противника. «Торпедо» остались в меньшинстве на 51-й минуте матча.

    В результате футболисты уступили сопернику со счетом 1:2.

    Новости SMI.FM