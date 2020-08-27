«Где поддержка?» Игнашевич ответил фанатам «Торпедо» на призывы уйти

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич вышел к фанатам и поговорил с ними на повышенных тонах. Так он ответил на призывы болельщиков уйти в отставку после поражения в матче Кубка России против ярославского «Шинника».

Видео появилось в социальной сети Twitter. На нем слышно, как фанаты громко скандируют «Игнашевич, уходи». В ответ на эти кричалки 41-летний тренер «Торпедо» перелез через ограждение и подошел к фанатской трибуне. Он начал общаться с ними на повышенных тонах, спрашивая, где их поддержка, которая так нужна команде.

«Вы всю игру кричите мне — поддержка нужна. Они (показал на футболистов команды — прим. ред.) не играют? Они не бьются? Они не борются?»

Болельщики ответили, что поддерживают спортсменов, но не видят результата.

«Где голы?» — закричали они в ответ на слова Игнашевича.

Тогда тренер подчеркнул, что к самой игре вопросы могут быть, однако команда продолжает бороться, даже оставшись в меньшинстве — спортсмены играли всемером против полного состава противника. «Торпедо» остались в меньшинстве на 51-й минуте матча.

В результате футболисты уступили сопернику со счетом 1:2.