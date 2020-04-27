Газзаев высказался о снижении цен на футболистов из-за коронавируса

«Сейчас вообще мировая экономика просела. Конечно, это скажется на всех отраслях жизни: на социальную сферу, на бизнес, на спорт в том числе», — заметил парламентарий.

Он обратил внимание на то, что во всех национальных чемпионатах и профессиональных футбольных клубах снижают зарплаты на 20-60% из-за коронавируса. Законодатель напомнил о рекомендациях УЕФА по поводу трансферной системы и трансферных отношений между клубами, которые все будут соблюдать.

«Их требует сегодня жизнь, потому что на сегодняшний день эпидемия коронавируса внесла существенные изменения, к сожалению, к худшему во всех отраслях нашей жизни», — подытожил Газзаев.