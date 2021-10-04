Газзаев призвал не привлекать Дзюбу в сборную

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба больше не должен привлекаться на выступления за сборную России, раз он считает правильным общаться с командой через прессу. Такое мнение выразил заслуженный тренер России Валерий Газзаев.

По его словам, отказ Дзюбы от участия в сборной в целом трудно объяснить. Газзаев сказал в беседе с РИА «Новости», что он впервые столкнулся с подобной ситуацией, когда игрок не хочет выступить за сборную. Вызов в национальную команду обычно футболисты почитают за честь, стремятся представить на поле свою страну.

Газзаев в курсе, что Дзюба объяснил свой отказ не самой лучшей формой. Но подчеркивает, что состояние игрока обычно определяют прямо в сборной — силами тренера и медицинского штаба. Сначала стоит приехать в расположение команды и только там выяснить, возможно ли выступить в составе.

«Дзюба был признан игроком месяца, он мог бы помочь национальной сборной. Но если игрок общается со сборной через прессу, поддерживаю мнение Олега Романцева, что такие игроки не должны привлекаться в национальную сборную», — сказал Газзаев на пресс-конференции.

Артем Дзюба вошел в расширенный состав национальной команды России на октябрьские игры квалификации чемпионата мира — 2022. Первый матч состоится в Казани, россияне примут футболистов из Словакии. Но Дзюба решил отказаться от вызова в сборную, объяснив это неоптимальной формой. Спортсмен отметил, что это не означает приостановку его карьеры в сборной.