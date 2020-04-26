Газзаев предложил сократить количество футбольных клубов в России

Кризис из-за пандемии коронавируса должен подтолкнуть Россию к принятию двух важных решений в области спорта. Страна должна сократить число профессиональных футбольных клубов, но увеличить количество команд в высшей лиге.

Такое предложение сделал заслуженный тренер России по футболу, глава комитета по делам национальностей Государственной думы РФ Валерий Газзаев в интервью с изданием «Спорт-Экспресс». Он подчеркнул, что даже самый масштабный кризис является возможностью для развития.

И сейчас самое время внести коррективы в структуру нашего чемпионата и всего российского футбола — увеличить количество участников премьер-лиги до 18 команд, при этом сократив число профессиональных клубов в стране вдвое Валерий Газзаев

Он подчеркнул, что это решение надо было принять давно, сократив число клубов до 54 — сейчас их больше 100. Кроме того, нужно изменить структуру второго по счету дивизиона — разделить его на три зоны по географическому принципу. Создание Центральной, Восточной и Западной зон поможет сократить транспортные расходы.

Газзаев уверен, что многие клубы страны станут испытывать финансовые трудности в ближайшее время. Речь идет не только о футболе, но и о других видах спорта. У них появятся проблемы с финансированием из госбюджетов, потому что сейчас все ресурсы будут уходить на поддержку системы здравоохранения: В ближайшем будущем государство будет вкладывать средства в восстановление экономики и решение социальных проблем. По мнению Газзаева, сильно сократятся и поступления от частных компаний-спонсоров, ведь коронавирус ударил по всем.