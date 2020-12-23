Газзаев обозначил проблемы отечественного футбола

«Из года в год одно и то же — все проблемы российского футбола сводятся к лимиту, попыткам найти некое волшебное соотношение российских и иностранных футболистов в составе», — обозначил Газзаев.

Он также указал на психологическую подготовку отечественных игроков, в частности во время матчей на европейском уровне.

«В играх, в которых на кону стоит в том числе репутация, футболисты должны быть запредельно мотивированы и готовы», — цитирует парламентария сайт «Аргументы и факты».