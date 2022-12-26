Спорт 26 декабря 2022, 23:36 Газзаев назвал Семака лучшим тренером России

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Бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев обсудил со «Спорт-Экспрессом» работу главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака.

«Он же с „Зенитом“ четыре раза подряд стал чемпионом», — цитирует Газзаева RT.

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Он выразил уверенность, что в этом сезоне под руководством Семака «сине-бело-голубым» удастся снова завоевать золотые медали.

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«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ по итогам первого круга. Команда набрала 42 очка в 17 матчах.