Газманов попросил российских гандболисток отомстить на Олимпиаде за футболистов

На пресс-конференции перед вылетом российской женской сборной по гандболу на Олимпийские игры в Токио заслуженный артист России Олег Газманов обратился к спортсменкам с просьбой и прочитал написанное к этому случаю стихотворение.

От лица всей страны Газманов пожелал сборной по гандболу велико победы, сообщила газета «Спорт-Экспресс». «Короче, девушки, отомстите за наших футболистов. Порвите их всех!» — попросил певец. Победа нужна, просто необходима. Страна без побед, как мотор без бензина. Страна без героев, как птица без крыльев. Дорогу спортсменкам, красивым и сильным. В полях стадионов, спортивных аренах Пускай не погаснет огонь в ваших венах! Пусть пламя гандбола сердца разжигает, Спортивная ярость в борьбе помогает. Олег Газманов, заслуженный артист России. Российская сборная по футболу проиграла на групповом этапе Евро-2020 и покинула турнир. Позже в отставку ушел главный тренер команды Станислав Черчесов.