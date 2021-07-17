Газманов попросил российских гандболисток отомстить на Олимпиаде за футболистов
На пресс-конференции перед вылетом российской женской сборной по гандболу на Олимпийские игры в Токио заслуженный артист России Олег Газманов обратился к спортсменкам с просьбой и прочитал написанное к этому случаю стихотворение.
От лица всей страны Газманов пожелал сборной по гандболу велико победы, сообщила газета «Спорт-Экспресс».
«Короче, девушки, отомстите за наших футболистов. Порвите их всех!» — попросил певец.
Победа нужна, просто необходима.
Страна без побед, как мотор без бензина.
Страна без героев, как птица без крыльев.
Дорогу спортсменкам, красивым и сильным.
В полях стадионов, спортивных аренах
Пускай не погаснет огонь в ваших венах!
Пусть пламя гандбола сердца разжигает,
Спортивная ярость в борьбе помогает.
Российская сборная по футболу проиграла на групповом этапе Евро-2020 и покинула турнир. Позже в отставку ушел главный тренер команды Станислав Черчесов.