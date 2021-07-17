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    17 июля 2021, 05:41

    Газманов попросил российских гандболисток отомстить на Олимпиаде за футболистов

    Анастасия Кукова

    На пресс-конференции перед вылетом российской женской сборной по гандболу на Олимпийские игры в Токио заслуженный артист России Олег Газманов обратился к спортсменкам с просьбой и прочитал написанное к этому случаю стихотворение.

    Газманов попросил российских гандболисток отомстить на Олимпиаде за футболистов

    От лица всей страны Газманов пожелал сборной по гандболу велико победы, сообщила газета «Спорт-Экспресс».

    «Короче, девушки, отомстите за наших футболистов. Порвите их всех!» — попросил певец.

    Победа нужна, просто необходима.

    Страна без побед, как мотор без бензина.

    Страна без героев, как птица без крыльев.

    Дорогу спортсменкам, красивым и сильным.

    В полях стадионов, спортивных аренах

    Пускай не погаснет огонь в ваших венах!

    Пусть пламя гандбола сердца разжигает,

    Спортивная ярость в борьбе помогает.

    Олег Газманов,заслуженный артист России.

    Российская сборная по футболу проиграла на групповом этапе Евро-2020 и покинула турнир. Позже в отставку ушел главный тренер команды Станислав Черчесов.