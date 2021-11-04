Газизов рассказал, почему арабы стали приобретать акции «Спартака»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, почему эмиратский спортивный холдинг City Football Group захотел приобрести акции команды. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на «Матч ТВ».

Зарубежные инвесторы решили приобрести 20% акций российского клуба. По словам Газизова, причина этого может заключаться в постепенной развитии отечественного спорта.

«Российский футбольный рынок будет динамично развиваться. Я так вижу. По ряду причин. Что может дать «Спартаку» продажа арабам акций? Ничего. Не хочу обсуждать «Спартак», — отметил он.