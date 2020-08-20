Газизов отреагировал на слухи об интересе «Наполи» к Джикии

«В Италии пишут про интерес к Джикии? Можно еще много где написать, в Англии, например, про интерес к Жиго. Я слухам не верю. Если будут предложения, то мы их рассмотрим», — приводит слова Газизова «Газета.ru».

По его словам, Джикия никаких конкретных предложений еще не получал.

Напомним, что Джикия является капитаном «Спартака». За московский клуб он выступает с 2017 года. Соглашение с клубом заканчивается в 2022 году.