Гаспарян оценил решение WADA лишить Россию Олимпийских игр

По мнению политолога, антидопинговое агентство хочет максимально унизить Россию. Он заявил, что необходимо «бить наотмашь».

«Во-первых, я ничего другого не ожидал, я полтора года назад говорил, что не понимаю, почему все успокоились в отношении WADA, что это только начало, и что нас будут прессовать для достижения одной-единственной вполне понятной цели, которая звучит так: любой ценой добиться унижения и бесчестия России. Что, собственно, теперь на наших глаза и происходит. WADA старательно и цинично идет именно в этом направлении», — отметил Гаспарян.

Он подчеркнул, что России не хватало решительности и продуманности в ответе. Однако теперь следует ужесточить ответные действия.

«Если они запретят нам (участвовать в Олимпиадах) даже условно — под белым флагом с надписью: „Олимпийцы из России“, — наша реакция должна быть не просто жесткой, она должна быть жесткой в максимально гипертрофированном виде. (Президент России Владимир) Путин же правильно в свое время сказал; „Если драка неизбежна, надо бить первым!“ Наша манера заниматься пацифизмом никогда до добра не доводила» — заметил Гаспарян.

Аналитик убежден, что России необходимо полностью реформировать олимпийское движение.

«Сегодня нам нужно, как говорится, просто бить наотмашь!» — заключил Гаспарян.

Ранее Комитет спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил о планах полностью лишить Россию участия в Олимпийских играх.