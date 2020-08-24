Галямин прокомментировал победу «Баварии» в Лиге Чемпионов

Галямин признался, что не ожидал от «Баварии» такого доминирования в матче с парижанами, которые играли в первом тайме на равных, а во втором показали «слабоватую» игру.

«Выделю здесь Левандовски и Нойера. Думаю, что они оба чуть больше других достойны победного результата своей команды. У ворот Нойера было несколько опасных моментов», — заметил собеседник информагентства.

Он добавил, что его впечатлила атака немцев. По его словам, игроки «Баварии» были безукоризненны как в первой, так и во второй 45-минутке.