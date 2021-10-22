«Локомотив» уступил «Галатасараю» со счетом 0:1

В третьем туре группового этапа лиги Европы московский «Локомотив» уступил турецким футболистам из «Галатасарая» со счетом 0:1. Единственный гол за 10 минут до конца матча забил Актюркоглу.

Как сообщила пресс-служба клуба «железнодорожников», матч попал в ворота российской команды в результате быстрой контратаки Олимпиу Моруцана и Керема Актюркоглу, которым удалось выйти в штрафную один на один с вратарем Гилерме.

Следующая встреча команд состоится 4 ноября в Стамбуле.

Матч состоялся по решению УЕФА в 22:00, в не самое удобное время. Однако, по данным РИА «Спорт», на игру среди недели в позднее время пришли 8100 зрителей. Им показали шоу-программу танцоров и барабанщиков в световых костюмах, состоялись соревнования по киберфутболу. В фан-зоне разыгрывали подарки, выступали аниматоры и предлагался аква-грим для детей.

Также состоялось торжественное награждение серебряной медалью чемпионата России сезона 2019/20 бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.

16 октября «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» со счетом 2:2. Игра состоялась в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги на стадионе «Ак Барс Арена».