Гаджиев рассказал о полномочиях технического комитета РФС в отношении Черчесова

Известный тренер Гаджи Гаджиев заявил, что технический комитет РФС не имеет полномочий отправлять или не отправлять в отставку главного тренера Сборной России по футболу Станислава Черчесова.

«У техкома нет полномочий определять, работать Черчесову или нет. Это не его прерогатива. Нужно правильно расставлять акценты, а с этим беда. У нас эмоций много, разговоров много, критики много, а конструктива как всегда маловато. Это Россия. Умом Россию не понять», — рассказал Гаджиев «Радио 1».

Он также добавил, что в России «безобразно» тренируют футболистов. А в сотне лучших игроков планеты нет ни одного россиянина. Связано это не с тем, что нет талантливых, а с тем, что готовят их плохо, рассказала «Национальная служба новостей» со ссылкой на слова тренера.

Напомним, 30 июня Технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро-2020 неудовлетворительной. При этом сотрудник названного комитета Михаил Гершкович заявил, что Черчесову выразили поддержку.