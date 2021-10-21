Гаджиев поделился впечатлениями от матча «Спартака» с «Лестером»

Бывший главный тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев обсудил с «Газетой.ru» проигрыш московского «Спартака» английскому «Лестеру» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

У Гаджиева остались двоякие впечатления от прошедшей игры. По его словам, в отдельных эпизодах спартаковцы действовали неплохо, забив два гола и поведя в счете. Однако потом они начали совершать грубые ошибки в обороне.

«Если соперник принял мяч перед тобой, у тебя еще есть какие-то шансы. А когда он принимает у тебя за спиной, твоя позиция уже отыграна. И потом защитник бежит, догоняет — и зачем он падает в подкате, если на 90% этот мяч не достает? Это грубые ошибки, которых не имеют права допускать игроки не то что Премьер-Лиги, а первого или второго дивизиона», — цитирует тренера «Политика Сегодня».