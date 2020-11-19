facebook_pixel
    19 ноября 2020, 19:37

    Гаджиев оценил выступление Заболотного в матче с Сербией

    Дарья Морозова

    Известный российский тренер Гаджи Гаджиев выразил мнение насчет игрока сборной России Антона Заболотного в игре с командой Сербии в Лиге наций. Об этом сообщил RT.

    По его словам, Заболотный — хороший футболист, который известен не маленьким количество голов. Гаджиев отметил, что при этом спортсмена пока нельзя считать лучшим.

    «По разным причинам не было Артёма Дзюбы, Александра Кокорина, Федора Смолова — футболистов, недавно считавшихся лучшими», — уточнил тренер.