Гаджиев оценил выступление Заболотного в матче с Сербией

По его словам, Заболотный — хороший футболист, который известен не маленьким количество голов. Гаджиев отметил, что при этом спортсмена пока нельзя считать лучшим.

«По разным причинам не было Артёма Дзюбы, Александра Кокорина, Федора Смолова — футболистов, недавно считавшихся лучшими», — уточнил тренер.