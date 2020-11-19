Гаджиев оценил выступление Заболотного в матче с Сербией
Известный российский тренер Гаджи Гаджиев выразил мнение насчет игрока сборной России Антона Заболотного в игре с командой Сербии в Лиге наций. Об этом сообщил RT.
По его словам, Заболотный — хороший футболист, который известен не маленьким количество голов. Гаджиев отметил, что при этом спортсмена пока нельзя считать лучшим.
«По разным причинам не было Артёма Дзюбы, Александра Кокорина, Федора Смолова — футболистов, недавно считавшихся лучшими», — уточнил тренер.