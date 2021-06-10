Гаджиев оценил шансы сборной РФ в матче с Бельгией

Бывший наставник самарских «Крылышек» Гаджи Гаджиев обсудил с RT шансы российской сборной в предстоящем мачте с бельгийцами в рамках группового этапа Евро-2020.

По мнению Гаджиева, игра со сборной Бельгией будет более конкурентной, чем матч 1/8 финала чемпионата мира 2018 года с Испанией.

«Необходимо напомнить, что в последней очной встрече именно подопечные Черчесова больше владели мячом, а их соперники действовали преимущественно на контратаках, в результате которых и забили», — обратил внимание специалист.

По его словам, если россиянам не удастся хорошо контролировать мяч, то Бельгия прижмет их к воротам, как ранее это сделали испанцы.