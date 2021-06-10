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    10 июня 2021, 17:14

    Гаджиев оценил шансы сборной РФ в матче с Бельгией

    Артур Блянихов

    Бывший наставник самарских «Крылышек» Гаджи Гаджиев обсудил с RT шансы российской сборной в предстоящем мачте с бельгийцами в рамках группового этапа Евро-2020.

    По мнению Гаджиева, игра со сборной Бельгией будет более конкурентной, чем матч 1/8 финала чемпионата мира 2018 года с Испанией.

    «Необходимо напомнить, что в последней очной встрече именно подопечные Черчесова больше владели мячом, а их соперники действовали преимущественно на контратаках, в результате которых и забили», — обратил внимание специалист.

    По его словам, если россиянам не удастся хорошо контролировать мяч, то Бельгия прижмет их к воротам, как ранее это сделали испанцы.