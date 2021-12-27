Гаджиев оценил шансы Дзюбы вернуться в российскую сборную

Член технического комитета Российского футбольного союза Гаджи Гаджиев обсудил с «РБ Спорт» шансы бомбардира петербургского «Зенита» Артема Дзюбы вернуться в стан российской сборной в случае трансфера в казанский «Рубин».

«Шансы везде одинаковые, что в „Зените“, что в „Рубине“», — цитирует Гаджиева «Газета.ru».

По его словам, важно, чтобы футболист получал игровое время. Если при этом он играет на атакующей позиции, то он должен забивать и отдавать результативные передачи.

Гаджиев добавил, что Дзюба обладает хорошим потенциалом. По его мнению, где бы нападающий ни играл, он везде сможет пробиться в национальную сборную.