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    27 декабря 2021, 14:00

    Гаджиев оценил шансы Дзюбы вернуться в российскую сборную

    Артур Блянихов

    Член технического комитета Российского футбольного союза Гаджи Гаджиев обсудил с «РБ Спорт» шансы бомбардира петербургского «Зенита» Артема Дзюбы вернуться в стан российской сборной в случае трансфера в казанский «Рубин».

    «Шансы везде одинаковые, что в „Зените“, что в „Рубине“», — цитирует Гаджиева «Газета.ru».

    По его словам, важно, чтобы футболист получал игровое время. Если при этом он играет на атакующей позиции, то он должен забивать и отдавать результативные передачи.

    Гаджиев добавил, что Дзюба обладает хорошим потенциалом. По его мнению, где бы нападающий ни играл, он везде сможет пробиться в национальную сборную.