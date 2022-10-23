Гаджиев назвал Ислама Махачева преемником Хабиба Нурмагомедова | 360°

Спорт 23 октября 2022, 02:18 Гаджиев назвал Ислама Махачева преемником Хабиба Нурмагомедова Промоутер Гаджиев поздравил Махачева с победой и назвал его «преемником Хабиба» YouTube

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Российский промоутер Камил Гаджиев поздравил Ислама Махачева с победой над Чарльзом Оливейрой в турнире UFC 280. Он назвал бой шикарным и великолепным во всех аспектах, сообщает sports.ru.

«Будет очень сложно кому-то забрать у Ислама этот пояс в ближайшие годы», — сказал Гаджиев.

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Он также добавил, что сегодняшний поединок определил преемника звезды смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.

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«Махачева можно уже официально назвать преемником Хабиба! Это династия! Сегодняшний день это подтвердил», — сказал промоутер.

Ранее стало известно, что на турнире в Абу-Даби Махачев победил Оливейру удушающим приемом и стал чемпионом в легком весе. Другой наш земляк Петр Ян потерпел поражение в сражении с американцем Шоном О’Мэлли в результате раздельного решения судей. Многие назвали этот судейский ход несправедливым.