СМИ: Россия подаст заявку на чемпионат Европы по футболу 2032 года

Россия изучает возможность подать заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2032 году. Об этом со ссылкой на источник сообщил «Матч ТВ».

По словам собеседника телеканала, готовится проект не менее масштабный, чем чемпионат мира 2018 года. Официальных решений по поводу новой заявки пока не приняли.

Союз европейских футбольных ассоциаций уже объявил, что намерен одновременно принимать заявки от стран на проведение первенств 2028 и 2032 годов. Претендентом на проведение матчей Евро-2028 стала Турция. Кроме того UEFA рассматривает совместную заявку Румынии, Болгарии, Греции и Сербии.

Идею о проведении чемпионата Европы по футболу в 2032 году поддержал председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Он отметил, что у России есть опыт, ресурсы и опытный оргкомитет.

«Если решение по заявке будет, то, конечно, российские болельщики, иностранные гости будут довольны качеством проведения такого турнира», — подчеркнул он.

В 2020 году одним из 11 городов, где прошли матчи чемпионата Европы, стал Санкт-Петербург.