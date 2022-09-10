Спорт 10 сентября 2022, 23:31 Поделиться Telegram

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Viber Матч «Барселона» — «Кадис» прервали из-за инфаркта у болельщика Mundo Deportivo: матч чемпионата Испании прервали из-за проблем со здоровьем у болельщика Pixabay.com

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Матч пятого тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Кадисом» приостановили за 10 минут до окончания из-за проблем со здоровьем у болельщика. Ему потребовалась медицинская помощь, сообщило издание Mundo Deportivo.

Встреча проходила в Кадисе, игру прервали при счете 2:0 в пользу каталонцев. Футболисты покинули поле и ушли в подтрибунное помещение.

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Издание сообщило, что у одного из болельщиков остановилось сердце, врачи на трибунах оказали ему первую помощь. Голкипер «Кадиса» Херемиас Ледесма передал медикам дефибриллятор. Во время оказания помощи другой болельщик потерял сознание, но его оперативно привели в чувство.

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