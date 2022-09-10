Матч «Барселона» — «Кадис» прервали из-за инфаркта у болельщика | 360°

Все новости

Мир

11 сентября 2022, 00:10

Немецкие СМИ заявили, что встреча Путина и Цзиньпина станет сигналом Западу

Общество

10 сентября 2022, 23:59

Погода в Москве 10 сентября побила два температурных рекорда

Реклама

Спорт

10 сентября 2022, 23:31

Матч «Барселона» — «Кадис» прервали из-за инфаркта у болельщика

Мир

10 сентября 2022, 23:16

США предоставят союзникам по НАТО гранты на покупку оружия — СМИ

Подмосковье

10 сентября 2022, 23:06

Музыкальный фестиваль в рамках проекта «Культурный код» состоялся в Балашихе

Власть

10 сентября 2022, 23:03

Песков заявил, что формат сочинских совещаний Путина продолжится

Армия

10 сентября 2022, 22:56

Моряки Балтфлота уничтожили подводных диверсантов в ходе учений

Эксклюзив

10 сентября 2022, 22:49

Два жителя Кызыла пострадали при запуске фейерверков в честь Дня города

Спорт

10 сентября 2022, 22:46

ЦСКА обыграл «Краснодар» в РПЛ благодаря трем пенальти

Спорт

10 сентября 2022, 23:31

Матч «Барселона» — «Кадис» прервали из-за инфаркта у болельщика

Mundo Deportivo: матч чемпионата Испании прервали из-за проблем со здоровьем у болельщика

Читать 360tv в

Матч пятого тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Кадисом» приостановили за 10 минут до окончания из-за проблем со здоровьем у болельщика. Ему потребовалась медицинская помощь, сообщило издание Mundo Deportivo.

Встреча проходила в Кадисе, игру прервали при счете 2:0 в пользу каталонцев. Футболисты покинули поле и ушли в подтрибунное помещение.

Реклама

Издание сообщило, что у одного из болельщиков остановилось сердце, врачи на трибунах оказали ему первую помощь. Голкипер «Кадиса» Херемиас Ледесма передал медикам дефибриллятор. Во время оказания помощи другой болельщик потерял сознание, но его оперативно привели в чувство.

Реклама

На российских футбольных полях ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 4:1, три гола в ворота южан «армейцы» забили с пенальти. Матч состоялся на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Боснии и Герцеговины. Коллективы встретятся на стадионе в Санкт-Петербурге 19 ноября, пишет издание «Невские новости».

Футбол

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама