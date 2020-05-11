Футбольным лигам Англии разрешили возобновить матчи

Английские власти разрешили возобновить проведение спортивных мероприятий. Футбольная Премьер-лига сможет устраивать игры уже с 1 июня.

Власти страны разработали план отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, пишет Skу Sроrts со ссылкой на заявление правительства. Одним из пунктов документа является разрешение проведения массовых и спортивных мероприятий с 1 июня. Такие мероприятия начнут проводить без зрителей, но с трансляциями.

Так, футбольные команды смогут выходить на поле при пустых трибунах. При этом издание отмечает, что фанаты смогут снова приходить на матчи, возможно, только после создания препарата от коронавируса. Кроме того, в заявлении сказано, что власти страны будут внимательно следить за снятием ограничений. Спортивные стадионы смогут открыться полностью «значительно позже, в зависимости от сокращения числа инфицированных».

Многие страны приостановили национальные чемпионаты по игровым видам спорта из-за коронавируса. Перенесли даты не только футбольных матчей, но и Олимпиады в Токио. Всего в мире насчитывается более 4,1 миллиона зараженных коронавирусом. Вылечились свыше 284 тысяч человек, скончались 1,5 миллиона.