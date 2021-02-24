Футбольным болельщикам могут разрешить поездки на матчи чемпионата Европы в других странах

Болельщикам могут разрешить выезжать на матчи чемпионата Европы по футболу в другие страны. Соревнование должно состояться летом 2021 года.

Об этом заявил медицинский советник Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Даниэль Кох. Его слова процитировало агентство Reuters.

«Евро не может не состояться, чемпионат обязательно пройдет. Нет наихудшего сценария, есть реалистичный и оптимистичный», — отметил он.

Кох добавил, что УЕФА примет решение о количестве болельщиков, которых будет можно пустить на игры чемпионата. Его сообщат в апреле, после консультаций с 12 странами, в которых пройдут матчи чемпионата. При этом Кох предположил, что болельщикам разрешат приезжать на игры из других стран.

Чемпионат Европы по футболу изначально должен был пройти в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести на год. УЕФА планирует, что матчи пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах разных стран, в том числе и в России. Санкт-Петербург должен принять три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира.