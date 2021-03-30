Футбольный турнир в Москве закончился массовой дракой

Игроки любительских команд FC World Class и «На футболе» устроили массовую драку в ходе матча Urban League. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, конфликт начался с того, что один из игроков сделал замечание другому.

В результате футболист Арби Дудаев сначала ударил игрока FC World Class Александра Антонова, а затем напал на тренера Илью Мадилова. Не остался в стороне и вратарь команды «На футболе» Радик Клоян, который начал избивать коллегу Дмитрия Шевченко.

После драки руководство лиги отстранило Клояна на пять матчей, Дудаеву запретили принимать участие в играх бессрочно. Матч завершился со счетом 6:3.

Это не первая драка между футболистами за последнее время. В первой половине марта игрок юношеского состава «Локомотива» Максим Шнапцев подрался с футболистом клуба «Чертаново» Никитой Салтыковым. В результате «железнодорожник» получил закрытую черепно-мозговую травму. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Локомотив» на 50 тысяч рублей за то, что не обеспечил безопасность своему игроку. Никиту Салтыкова дисквалифицировали на полгода, из которых два месяца условные. Кроме того, с него взыскали 15 тысяч рублей штрафа.