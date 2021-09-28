Футбольный тренер ударил судью по лицу и ушел в отставку в Италии

В Италии наставник одного из футбольных клубов ушел в отставку после того, как ударил по лицу арбитра, который обслуживал матч. Об этом сообщил портал News.ru со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, это произошло в матче седьмого дивизиона между командами «Карпиньяно» и «Оледжо-Кастелло». Судья удалил с поля тренера гостей Джованни Алози, когда его клуб уступал со счетом 0:2. Наставник отказался выполнять требование арбитра и выбежал на поле. Он начал размахивать кулаками и ударил рефери по лицу. В результате Алози пришлось подать в отставку. При этом ему грозит длительная дисквалификация.