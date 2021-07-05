Футбольный тренер назвал главную проблему менталитета российских спортсменов

Тренер «Локомотива» Марко Николич назвал основные особенности менталитета у российских футболистов. Об этом написало издание «Спорт-Экспресс».

По словам сербского специалиста, когда он только пришел в команду и не ставил кого-то из игроков на матч, они думали, что таким образом их наказывают. Потребовалось некоторое время, чтобы игроки смогли понять, что дело не в этом, процитировала «Газета.ru» тренера.

Российские футболисты полагают, что должны играть в каждой встрече. А если их не ставят в основной состав, начинают думать, что что-то делают не так, рассказал Николич.

Сербский тренер возглавил «Локомотив» в июне 2020 года сразу после Юрия Семина. Футбольная команда под руководством Николича завоевала серебряные медали на чемпионате России сезона-2019/20, а 12 мая выиграла Кубок страны.