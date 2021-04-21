Футбольный судья из России пожаловался на травлю после новости об отставке

Российский футбольный судья Михаил Вилков подвергся травле после информации об его пожизненном отстранении. Об этом сообщил «Чемпионат.com».

Вилков заявил, что шквал критики обрушился на него за последние три дня с совершенно разных сторон.

«Только ленивая собака не высказалась в мой адрес за последние три дня», — прокомментировал арбитр.

Помимо Вилкова, унижениям подверглись и другие футбольные судьи. Пользователи начали оскорблять их в социальных сетях, а также называть помойки именами судей. Например, в Башкирии именем воронежского футбольного арбитра Владимира Москалева назвали свалку.

«Если вам от этого станет легче, то можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади, но отстаньте от всех остальных судей!» — вступился Вилков за своих коллег.

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц объявил о пожизненном отстранении Вилкова 19 апреля. Он считает, что отстранение должно стать предупреждением для всех футбольных судей. О причинах отстранения сказано не было.

Последним матчем, на котором работал Вилков, стала встреча «Локомотива» и «Ростова». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «Локомотива». Действия Вилкова во время матча назвали неправомерными. Раньше арбитра уже выводили из списка судей на несколько месяцев. За свою карьеру он провел в высшем дивизионе чемпионата России 175 матчей.